5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"Nın Finalistleri Açıklandı

Siyer Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda finale çıkan eserler belirlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, animasyon, kısa film ve kısa senaryo dallarında 307 eserin başvuru yaptığı yarışmanın finalistleri ve gala haftası etkinlikleri paylaşıldı.



Toplantıda konuşan proje koordinatörü Cemil Nazlı, 153 senaryo, 144 kısa film ve 9 animasyon arasından seçilen 20 eserin finale çıktığı yarışmanın festival olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.



Danışma Kurulu üyesi İhsan Kabil, yarışmanın her yıl bir tema çerçevesinde düzenlendiğini, bu yıl da eserlerin "Kardeşlik" temasında değerlendirildiğini anımsattı.



Yarışmanın ikinci yılından itibaren uluslararası platforma taşınmasıyla hem jüri üyelerinin hem de katılan çalışmaların çeşitlendirilmiş olduğunu ifade eden Kabil, şunları söyledi:



"Mümkün olduğunca Peygamber Efendimizin hayatından izler taşıyan mesajları yeryüzüne yaymak ve bunu kitlesel bir haber dalı olan sinemayla yerine getirmek önemli bir çaba."



Bir haftaya yayılan programa ilişkin herkesin fikir ve yorumlarını beklediklerini ifade eden Kabil, "Finale kalsın kalmasın bütün çalışmaları çok kıymetli buluyor, hepsini tebrik ediyorum." dedi.



"Kudretini perdede hissettirecek yetenekler yetişiyor"



Danışma Kurulu Üyesi Nazif Tunç ise bir şeyi iyi yapmanın ancak çok yapmakla mümkün olduğu belirterek, "Beşincisi düzenlenen Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması, çok şükür bizim nerelere geleceğimizin habercisi oluyor. Buraya her yıl artan bir ilgiyle ve heyecanla, özgünlük ve özgürlükle birçok yapım katılıyor. Bu sayede üslup, dil, tarz, kuvvet ve kudretini perdede hissettirecek yetenekler yetişiyor." diye konuştu.



Sinemada Batılı tasvirlerin olumsuz etkisinden kurtulup esasa dönmek gerektiğinin altını çizen Tunç, "O kuruntulu duygulardan kurtulup tekrar esas olana döndürecek bir yarışma olması dolayısıyla bu azmi kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Jüri Üyesi Murat Çeri de "21. yüzyılın tebliğ aracı sinema, film ve görüntü. Bunu geç de olsa neresinden yakalarsak, alacağımız mesafe de o kadar çok olur. Bu yarışma ve bunun gibi yarışmalar tohumdur. Kendi adıma bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.



Jüri Üyesi Tuba Deniz ise gişe gibi kaygıları olmadığı için kısa filmin sinemadaki en heyecanlı alanlarından biri olduğunu belirterek, "Böyle bir başlık altında insanların film üretmeye yönlendirilmesi çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.



Çok sayıda başarılı çalışmanın yarışmaya gönderildiğini hatırlatan Deniz, "Tema çerçevesinde filmleri değerlendirip seçmeye çalıştık. İyi olan ama listenin dışında kalan filmler de oldu maalesef, çünkü kardeşlik başlığı altında değerlendirdik." şeklinde konuştu.



"Sinema tebliğde çok kuvvetli bir araç"



Jüri Üyesi Nuray Kayacan, senelerdir önemseyerek söyledikleri konularda çalışmalar yer aldığı için keyifli bir süreç yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Sinema hakikaten tebliğde çok kuvvetli bir araç. Kendi sinemamızı üretmemiz konusunda hiçbir sıkıntımız yok, gayet birikimli insanlarımız, değer yargılarımız var. Kültürümüze aşığız, bağlıyız, geçmişi inkar etmiyoruz, geleceğe de ümitle bakıyoruz. Hem bu ümidi koruyabilmek hem de bağlarından kopmamış olmak sinemacı olma adına çok büyük bir artı."



Jüri üyesi Seyid Çolak ise yarışmanın her sene kendisini katlayarak yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Gelecek sene inşallah festival olur, böylece finale kalan filmleri seyretme imkanımız olur. Çok arzuluyorum böyle bir şeyi." dedi.



Jüri üyesi Ayşe Karaköse, çağın söz söyleme sanatının sinema olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Yeni nesilde okuma oranları giderek azalıyor, çünkü hepsinin elinde bir ekran, telefon, tablet, televizyon ve sinema var. Bir ekrandan bir şey söylemiyorsak artık insalar ulaşma şansımız çok düştü." diye konuştu.



Sinema dili ve filmlerle insanlara bir şeyler anlatabilmenin önemine değinen Karaköse, "Peygamber Efendimizin öğretisini, İslam'ın mesajını insanlara biz artık bu ekranlar yoluyla anlatabiliriz. Bunun da yolu sinemadan, filmlerden geçiyor." görüşünü dile getirdi.



Finale çıkan 20 eser 100 bin Türk lirası için yarışacak



Sinema ve sanatseverlerin katıldığı toplantıda "Kardeşlik" teması ile Animasyon, Kısa Film ve Kısa Senaryo dallarında yarışmaya başvuran 307 yapım arasından finale kalmaya hak kazanan ve 100 bin Türk lirası ödül için yarışacak 20 eser açıklandı.



Yarışmanın "Kısa Film" kategorisinde Deniz Telek'in "Gümüş", Abdullah Şahin'in "Krampon", Ayşenur Topal'ın "Qahwa", Ahmet Mücahid Aydoğan'ın "Yaşamak", Şeref Akçay'ın "Kar Tanesi" finale kaldı.



Aynı kategoride yurt dışından finale kalan kısa filmler arasında İran'dan Omid Shams "Birthday Night", Povria Pishvaei "The Passer", Fatemeh Mohammedi "Oblivion", Özbekistan'da Ulugbeq Azamov "Ceviz" ve Afganistan'dan Khadim Hussain Byhmam "Crow-Pigeon" kısa filmleriyle yer aldı.



"Kısa Senaryo" kategorisinde seçilen 7 eser de Hünkar Cengiz'in "Sirayet", Aysel Arıkan Tan'ın "Aşure", Nurettin Ensar Birgün'ün "Baston", İbrahim Halil Şahin'in "Yüzleşme", Yasir Muhammed Gençalp'in "İkram" senaryoları ile İran'dan Samiak Ahmedi'nin "Hands" ve Nima Rahimpour'un "Baby Sister" çalışmaları oldu.



"Animasyon" kategorisinde ise "Ses" çalışmasıyla Zeynep İncetekin, "Who Won?" ile Selime Coşkun ve "İki Dost" eseriyle İran'dan Ali Raeis" finale çıktı.



Onur konuğu: Yücel Çakmaklı



Bu yıl onur konuğunun merhum Yücel Çakmaklı'nın olacağı yarışmada, ilk üç filmin gösteriminin yapılacağı ve toplamda 100 bin Türk lirası ödülün dağıtılacağı açıklandı.



Gala haftası olan 11-15 Şubat tarihleri arasında TYB İstanbul Şubesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi paydaşlığında 13 ayrı oturumda 34 ayrı sinemacı ile "Sinema Söyleşileri" gerçekleştirecek.



"Sinemanın Dünü, Bugünü ve Yarını", "Sinema ve Etki Alanları", "Sinema ve Mana Arayışı", "Sinemanın Doğusu ve Batısı", "Sinema Eğitimi Ama Nasıl?", "Sinema ve Hayat", "Sinema ve Senaryo", "Sinema ve Edebiyat", Sinema İletişim ve Medya" başlıklı söyleşilerde Ghassan Massoud, Sheems Friedlander, Ahmed Mahfouz, Mahmut Fazıl Coşkun, Peyami Çelikcan, Nazif Tunç, İhsan Kabil, Ahmet Mercan, Ali Ural, Sadık Yalsızuçanlar gibi isimler katılacak



Gala ve Ödül Töreni ise 16 Şubat 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

