Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İslam'ın mesajını insanlara ulaştırmanın günümüz koşullarında en iyi yollarından birinin sinema olduğunu belirterek, "İnsanlara Kuran 'ı, İslam'ı ve peygamber efendimizin hayatını ne kadar çok ulaştırırsak huzuru, barışı ve adaleti beraberinde götürmüş oluruz." dedi.Siyer Vakfı tarafından düzenlenen "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.Bu yıl "Kardeşlik" temasıyla yapılan ödül töreninde konuşan Alpaslan, İslam'ın mesajını insanlara ulaştırmanın günümüz koşullarındaki en iyi yollarından birinin sinema olduğunu, sinemayla insanlığa ulaşabileceğini anlattı.Alpaslan, "İnsanlara Kuran'ı, İslam'ı ve peygamber efendimizin hayatını ne kadar çok ulaştırırsak huzuru, barışı ve adaleti beraberinde götürmüş oluruz. Başta Siyer Vakfı yönetimi olmak üzere bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ümit ediyorum ki bu programları daha da geliştirerek önümüzdeki yıllarda da hep beraber takip ederiz." diye konuştu.Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım da günümüzde tebliğin en büyük aracının sinema olduğunu ifade ederek, "Bu işe ilk başladığımızda, 'bu iş çok zor, yapabilir miyiz, edebilir miyiz?' diye gitgeller yaşadık. Ancak bugün inanıyorum ki bizim sinemacılarımız her evdeki ekrana, beyaz perdeye peygamberimizin adını koyacaklar. Boynu bükük olan o sancağı o adı yeryüzünün her bir tarafında daha güzel yankılansın diye çalışacaklar." şeklinde konuştu.Yıldırım, "6. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" temasının "Aile" olacağını belirterek, bu alana ilgi duyan, kabiliyeti olan gençlerden daha fazla gayret beklediğini sözlerine ekledi.Yarışmanın onur konuğu olarak seçilen merhum yönetmen Yücel Çakmaklı adına plaketi alan Bahadır Çakmaklı ise sinemanın geleceğinden umutlu olduğunu, yeni kuşağın güzel işler yapacağına inandığını söyledi.ÖdüllerYarışmaya bu yıl senaryo dalında 153 eser, kısa film kategorisinde ise 144 yapım başvuruda bulundu.Ana jürisinde İsrafil Kuralay, Turgay Tanülkü , M. Fazıl Coşkun, Nagihan Haliloğlu, Koray Sevindi, Ahmed Mahfouz, Gassan Massoud ve Shems Friedlander'in yer aldığı yarışmada, 20 eser finale kaldı.Kısa film dalında birincilik ödülüne "Birthday Night" filmi ile Omid Shams, ikincilik ödülüne "The Passer" adlı filmiyle Povria Pishvaei, üçüncülük ödülüne ise "Ceviz" filmi ile Ulugbeq Azamov değer görüldü.Yarışmanın senaryo kategorisinde birincilik ödülünü "Yüzleşme" isimli senaryosu ile İbrahim Şahin , ikincilik ödülünü "Baby Sister" adlı senaryosu ile Nima Rahimpou ve üçüncülük ödülünü "Baston" başlıklı senaryosu ile Nurettin Ensar Birgün aldı.Animasyon özel ödülünü ise "Who Won?" isimli filmi ile Selime Coşkun kazandı.Yarışmanın "Siyer Vakfı Özel Ödülü"nü "Crow-Pigeon" adlı kısa filmiyle Khadim Hussain Byhmam, "Jüri Özel Ödülü"nü "Oblivion" adlı kısa filmiyle katılan Fatemeh Mohammedi, "Sponsorluk Özel Ödülü"nü "Krampon" adlı yapımı ile Abdullah Şahin aldı.