5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (1) - Son Dakika

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (1)
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Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen 5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin verilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen 5. Anadolu Medya Ödülleri töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin verilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.
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