5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (2) - Son Dakika

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (2)

6 saat önce

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen 5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin verilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen 5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin verilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.

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5. Anadolu Medya Ödülleri töreni (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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