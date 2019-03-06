Son Dakika Haberleri: 5. Antika ve Nostalji Festivali 9 Mart'ta Başlıyor

5. Antika ve Nostalji Festivali 9 Mart'ta Başlıyor

33 dakika önce

Beşiktaş, Beyoğlu, Ortaköy, Üsküdar ve Kadıköy'den 25 antikacı bir araya geleceği "Antika ve Nostalji Festivali", İstanbul Deniz Müzesi'nde 9 Mart'ta başlayacak.

5. Antika ve Nostalji Festivali 9 Mart'ta Başlıyor, System.String[]
Beşiktaş, Beyoğlu, Ortaköy, Üsküdar ve Kadıköy'den 25 antikacı bir araya geleceği "Antika ve Nostalji Festivali", İstanbul Deniz Müzesi'nde 9 Mart'ta başlayacak.

Antika kültürünü ve koleksiyonerliği genç kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen festival, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Antika meraklıları festivalde 19. yüzyılda Osmanlı'da ve Avrupa'da kullanılan tespih, saat, fincan takımı gibi eserlerin yanı sıra 1950-1970 yıllarına ait gramofon ve taş plak gibi nostaljik ürünlere de ulaşabilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festivalde 300 yıllık taht, 130 yıllık sunum tepsisi, sedef kakmalı sehpa, porselen fincan, el işçiliğiyle yapılmış biblo gibi pek çok antika eser yer alacak.

Festival, 17 Mart'a kadar İstanbul Deniz Müzesi fuaye salonunda 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:12 Kaynak: AA

Beşiktaş, Kadıköy, İstanbul, Güncel
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