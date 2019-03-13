Son Dakika Haberleri: 5 Araca Çarpan Kamyon Beyaz Eşya Deposuna Girdi: 2 Ölü, 1 Yaralı

5 Araca Çarpan Kamyon Beyaz Eşya Deposuna Girdi: 2 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'de kontrolden çıkan ay çekirdeği yüklü kamyonun, çarptığı 5 aracı da sürükleyerek beyaz eşya deposuna girmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

5 Araca Çarpan Kamyon Beyaz Eşya Deposuna Girdi: 2 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de kontrolden çıkan ay çekirdeği yüklü kamyonun, çarptığı 5 aracı da sürükleyerek beyaz eşya deposuna girmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Celal Ç'nin kullandığı 38 JH 157 kullandığı plakalı kamyon, Develi ilçesi Aşık Seyrani Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı.

Devrilen kamyon, çarptığı diğer araçları da önünde sürükleyerek 4 katlı binanın zemin katındaki beyaz eşya deposuna girdi.

Kamyon sürücüsü Celal Ç. ile yanındaki Şener K. hayatını kaybetti. Yoldan geçen bir kişi ise yaralandı. Yaralı, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi. Beyaz eşya deposunun yanı sıra üst katındaki dairede de büyük hasar oluştu.

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazanın yol açtığı hasar nedeniyle araçların çarptığı bina oturanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Develi, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu Terör Örgütü Hizbullah'ın Beykoz'daki 2 Milyon Liralık Villası Satışa Çıkarıldı

8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı (2) Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:35:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Araca Çarpan Kamyon Beyaz Eşya Deposuna Girdi: 2 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]