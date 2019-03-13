5 Araca Çarpan Kamyon Beyaz Eşya Deposuna Girdi: 2 Ölü, 1 Yaralı (4)

Kayseri'de kontrolden çıkan ay çekirdeği yüklü kamyonun, çarptığı 5 aracı da sürükleyerek, beyaz eşya deposuna girmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kayseri'de kontrolden çıkan ay çekirdeği yüklü kamyonun, çarptığı 5 aracı da sürükleyerek, beyaz eşya deposuna girmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Celal Çetiner'in (50) kullandığı 38 JH 157 kullandığı plakalı kamyon, Develi ilçesi Aşık Seyrani Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı.



Devrilen kamyon, çarptığı diğer araçları da önünde sürükleyerek, 4 katlı binanın zemin katındaki beyaz eşya deposuna girdi.



Kamyon sürücüsü Çetiner ile yanındaki Şener Korkmaz (42) hayatını kaybetti. Yoldan geçen İsmet Arslan (44) ise yaralandı. Yaralı Arslan, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi. Beyaz eşya deposunun yanı sıra üst katındaki dairede de büyük hasar oluştu.



İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazanın yol açtığı hasar nedeniyle araçların çarptığı binada oturanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.



Kazada hayatını kaybeden Çetiner ve Korkmaz'ın cesedi, Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından araçlar olay yerinden çekildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Olayda hasar gören apartmanda oturan Yaşar Körpe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1,5 ay önce aynı bölgede yine bir kamyonun karıştığı kazanın ucuz atlatıldığını dile getirdi.



Yetkililerden önlem almalarını isteyen Körpe, "Kaçış rampası ya da başka bir şeyin yapılması gerekiyor. Can güvenliğimiz için yetkililerin bir şey yapmasını istiyorum." dedi.



Kazayı görenlerden Resul Avcı ise "Bir kişi yerde yatıyordu. Onu ambulansa alıp götürdüler. Sonra, kamyonda iki kişi vardı, onlar hayatını kaybetti. Burada sık sık kazalar oluyor." diye konuştu.



Develi ilçesinde aynı cadde üzerinde, 2012 yılında, freni arızalanan bir kamyonun, önündeki 5 aracın ardından 2 eve çarparak durabildiği kazada, 5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Muhtarlık Seçimleri Nedeniyle Başlayan Tartışma Kanlı Bitti! Muhtar Adayı Öldü, 2 Kişi de Yaralandı

Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar

Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miting Alanındaki Vatandaşa Kızdı: Provoke Etme