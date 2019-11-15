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5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Adana'da otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:53 Kaynak: AA
Adana'da otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, aynı yöne giden 2 otomobil, 2 kamyonet ve 1 tırın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seyhan ve Çukurova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamayan otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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