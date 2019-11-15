5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamayan otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seyhan ve Çukurova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, aynı yöne giden 2 otomobil, 2 kamyonet ve 1 tırın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Adana 'da otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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