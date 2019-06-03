5 araçlı zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
'nın Salihli
ilçesinde 4 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza: İzmir- Ankara
E96 karayolu Karaoğlanlı
Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Kula
yönüne gitmekte olan Mehmet Ş. yönetimindeki 45 AAN 486 plakalı motosiklet, aynı yöne gitmekte olan Ramazan K. idaresindeki 41 KC 253 plakalı otomobile çarparken, Mustafa H. yönetimindeki 45 LF 566 plakalı otomobil, Macit Y. idaresindeki 45 SB 0118 plakalı pikap ile Muzaffer O. yönetimindeki 03 VU 452 plakalı araç ise birbirleriyle çarpıştı. Kazayı araç sürücüleri burnu kanamadan atlatırken, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
(İHA)
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