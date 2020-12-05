5 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

5 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

05.12.2020 09:41
5 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Gökhan İnler'den eğitime tablet desteğiAdana Demirsporlu oyuncu Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye başladıİnler: Bizler bu ülkenin çocuklarıyız, fırsatımız varken yardım etmeliyizSÜPER LİG13.

Gökhan İnler'den eğitime tablet desteği

Adana Demirsporlu oyuncu Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye başladı

İnler: Bizler bu ülkenin çocuklarıyız, fırsatımız varken yardım etmeliyiz

SÜPER LİG13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor13.30 Göztepe - Hes Kablo Kayserispor16.00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir16.00 İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor19.00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor

BEŞİKTAŞTakım izinliFENERBAHÇESarı lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.17.00 Fenerbahçe kafilesi, Denizli'ye hareket edecek.18.00 Takımın Denizli'de karşılanması.

TRABZONSPORBordo mavili ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.TFF 1'İNCİ LİG13.30 Giresunspor - Eskişehirspor16.00 Beypiliç Boluspor - Altay16.00 Menemenspor - Bandırmaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL15.30 Burnley - Everton (Cenk Tosun)20.00 Juventus - Torino (Merih Demiral)

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka15.15 Beşiktaş - Türk Telekom17.30 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ20.00 Galatasaray - Büyükçekmece Basketbol

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Samsun Canik Belediye - Birevim Elazığ İl Özel İdare

VOLEYBOLEfeler Ligi16.00 Bursa Büyükşehir Belediye - Haliliye Belediye17.30 Arkasspor - Solhan Spor

- Sultanlar Ligi14.00 PTT - Eczacıbaşı VitrA14.00 Çan Gençlik Kale Spor - Fenerbahçe Opet

17.30 Galatasaray HDI Sigorta - Kuzeyboru


Sosyal Sorumluluk Projeleri, Gökhan İnler, basketbol, Tablet, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 5 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş DSÖ'den salgın sonrası için korkutan uyarı: Açlık ve yoksulluğun aşısı olmadığı için daha zorlu sorunlar bizi bekliyor Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı Kanserle mücadele eden genç müzisyen Berkay Büyük, koronavirüse yenildi Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir         
08:30
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
%94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi %94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi         
07:42
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı         
21:35
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 10:01:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei