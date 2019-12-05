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"5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği

6 saat önce

Erzincan'da Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği üyeleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıp çöp topladı.

Erzincan'da Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği üyeleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıp çöp topladı.

Erzincan'daki alışveriş merkezinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü dolayısıyla Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Erzincan üyeleri etkinlik düzenledi.

Sahada gönüllü yapılan faaliyetlerin sadece vatandaşların değil toplumların kalkınması için de önemli olduğunun anlatıldığı etkinlikte, engelli empati parkuru, geri dönüşüm atık kutularının da bulunduğu stant açıldı.

Gönüllüler daha sonra Halit Paşa Caddesi üzerinde 'Gönülülük Maratonu' yürüyüşü gerçekleştirdi. Gönüllüler yürüyüş sırasında kaldırım ve caddede bulunan çöpleri de toplamayı ihmal etmedi.

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Erzincan Temsilcisi Sedanur Köse, merhametli gönüllüler inşa etme felsefesiyle 2013 yılında hayata geçirilen Damla Projesi'nin dokunduğu her gönüllü gençte bir nefes bularak 37 ilde faaliyetlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Köse, sevginin dilinin, ırkının, ideolojinin olmadığını ifade ederek, "Bu ayrımı oluşturmadan, gönüllülere sevgi ekerek güzel çiçeklerin türeyeceğinden emin olarak bu yola çıkıyoruz." dedi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinliği

Erzincan, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:27 Kaynak: AA
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