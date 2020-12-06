5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde gönüller alındı - Son Dakika

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde gönüller alındı

06.12.2020 00:58
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde gönüller alındı, System.String[]

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Malatya Yeşilyurt Kızılay Şubesi tarafından vatandaşlara yardım yapıldı.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Malatya Yeşilyurt Kızılay Şubesi tarafından vatandaşlara yardım yapıldı. Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından Yeşilyurt İlçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde 100 aileye, gıda, hijyen paketi, temizlik kolisi ve kıyafet kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Yardım programına, Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ve gönüllüler katıldı. Yaptıkları yardımla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, Dünya Gönüllüler Günü'nde Yeşilyurt Kızılay Şubesi'nden oldukça coşkulu bir çalışma yaptıklarını bildirip, "Kızılay Yeşilyurt Şubesi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu itibariyle vatandaşlarımızla buluştuk. Kalabalık bir gönüllü topluluğuyla yardım faaliyetlerine başlayan Kızılay Yeşilyurt Şubesi geç vakitlere kadar yardım kolileri dağıttı. Çok sayıda gıda hijyen paketi, temizlik kolisi ve kıyafet kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdık" ifadelerini kullandı. Şube gönüllüleri bu zor günlerde insanlara yardım eli uzatarak bir nebze olsun ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Korkmaz, "Bu gün Dünya Gönüllüler Günü. Şube olarak bizim için her gün bir gönüllü günü. İnsanlığın ihtiyacı olduğu sürece bu gönüllülük faaliyeti devam edecektir. Şube olarak bu gün ihtiyaç sahibi ailelere gıda,temizlik ve hijyen kolileri ulaştırdık. Yapığımız iş oldukça anlamlı ve özellikle kısıtlamanın olduğu bu dönemlerde insanların ihtiyaçları daha da aciliyet kazanıyor. Bu gün ben şubem adına yardım faaliyetine katılan tüm gönüllü dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Dünya Gönüllüler Günü' nün tüm insanlık için dostluk, kardeşlik ve paylaşma günü olmasını temenni ediyorum" dedi. Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise yardımdan dolayı teşekkür ederek, "Kiltepe mahallemize gönüllüler ile 100 ailemize yardım paket verecekler. Devletimizden Allah razı olsun emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Yeşilyurt Kızılay Gönüllüsü Erol Tunç ise "İyilik gönülden başlar. Gönül rızası olmayan hiçbir hareket iyilik sayılmaz. Dünya Gönüllüler Günü'nde bizler de Yeşilyurt Kızılay Şubesinin gönüllüsü olarak gönlümüzü iyiliği verdik. Sokağa çıkmama kısıtlaması gününde Kiltepe Mahallesinde yardım paketlerimiz vatandaşlarımıza veriyoruz" ifadelerini konuştu.

Yeşilyurt Kızılay Şubesi Gönüllüsü Emine Yalçın da, "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Yeşilyurt Kızılay Şubesi tarafından Kiltepe Mahallesinde gıda paket dağıtıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde gönüller alındı - Son Dakika


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