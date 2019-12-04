Son Dakika Haberleri: 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
Son Dakika Güncel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk kadının kendi ayakları üzerinde duran birey olarak, dünyanın pek çok ülkesindeki kadınlardan önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini belirtti.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, System.String[]

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk kadının kendi ayakları üzerinde duran birey olarak, dünyanın pek çok ülkesindeki kadınlardan önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini belirtti.


"5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, "Türk kadını tarihimiz boyunca kendisine verilen rollerle yetinmemiş gerek aile, gerekse sosyal hayatta kendi rolünü belirlemiştir" dedi. "Ailesini ayakta tutmak için erkeğiyle birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelen Türk kadını, Kurtuluş Savaşımızın kahramanları arasında da tarihte yerini almıştır" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:


"Anne ve eş olmak yanında ailesinin geçimini sağlayan, ülkesi için savaşan Türk kadını 85 yıl önce bunu takdir eden Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir liderin dünyaya örnek olan adımıyla seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Büyük Önderimiz, 'Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur' diyerek, toplumların yücelmesinde kadınların oynadığı role vurgu yapmıştır. Fedakarlık ve özveri denince akla ilk gelen annelerimizin, günlük hayatta farklı sektörlerde görev alan, erkeğiyle birlikte ülkesi uğruna savaşmaktan çekinmeyen, ailesi için her türlü zorluğa göğüs geren tüm eli öpülesi kadınlarımızın '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum." - GAZİANTEP

Kadın Hakları Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi
Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 16:20:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]