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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

7 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Şahin, mesajında, Türkiye'de kadınların dünyadaki bir çok ülkeden önce haklara sahip olduğunu belirtti.

Türk kadınının 1934 yılında çıkarılan yasa ile haklarının teminat altına alındığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Geleceğimizi var eden güç olan Türk kadını, daha yeni kurulmuş bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 1934 yılında çıkardığı yasa ile aslında kendinde var olan hakkı teminat altına almış ve bu hakkı kullanmaya başlamıştır. O tarihten bu yana muhtarlıktan milletvekilliğine kadar her alanda kadınlarımızın temsil oranı giderek artmıştır. Bu düşüncelerle, Dünya Kadın Hakları Günü'nü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yılını kutluyorum."

Kadın Hakları Günü, Tekirdağ, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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