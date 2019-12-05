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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

7 saat önce

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Safiye Yigen, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Safiye Yigen, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.


Yigen mesajında, bugün Türk kadınlarına siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı tanıyan anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 85. yıl dönümü olduğunu ifade etti.

1926 yılında Medeni Kanunu'nun kabulü ile kadınlara, erkeklerle eşit haklar verildiğini, 1930'da belediye başkanlığına seçilme hakkı ve 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkı tanındığını anımsatan Yigen, Fransa'da 1945, Belçika'da 1946 ve İsviçre'de 1971'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığını anımsattı.

Neredeyse bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen bu tür devrimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için çok önem taşıdığını belirten Yigen, "Türk kadınına duyduğu sınırsız güvenle, batı uygarlıklarının önünde haklar tanıyan, kadın haklarının cumhuriyetle birlikte ivme kazanmasının en büyük savunucusu olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, açtığı yolda hiç durmadan yürüyerek, hak ve özgürlüklerimize sonuna kadar sahip çağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın Hakları Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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