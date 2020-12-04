5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

04.12.2020 14:11
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Türkiye'nin aile kurumunun temel taşı olan kadınların sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda ilk adım atan devletlerin başında geldiğini belirtti.

Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve imkanlardan yararlanmalarının sağlanmasının büyük önem arz ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur' demiştir. Bugün de ülkemizin gelişimine büyük katkıda bulunan kadınlarımız, bu katkılarını artırarak sürdürmekte, kendine güvenen ve üreten bireyler olarak toplumsal yaşamı yönlendirmekte, yurt içinde ve dışında önemli başarılar kazanmaktadır. Hayatımızın her safhasında varlıklarını hissettiğimiz tüm kadınlarımızın gününü en içten dileklerimizle kutluyorum."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle toplumun temel taşı olan kadınlarımız toplumsal ve siyasal hayatta hak ettikleri rolü üstlenme imkanı elde etmiştir. Dünyadaki pek çok milletten önce seçme ve seçilme hakkını elde eden kadınlarımız, her zaman azimle çalışarak geleceğimize ışık olmuşlardır. Bunun yanında Türk kadınının sadece bugün değil, tarih boyunca özveriyle yaptığı çalışmalar da takdire şayandır. Kadınlarımızın hayatın her alanındaki haklarının savunucusu olduğumuzu belirtiyor, tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kadın Hakları Günü, Aralık, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika


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