5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

04.12.2020 15:51
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, System.String[]

Edirne Belediye Meclisi'nin kadın üyeleri Filiz Gencan Akın ve Nergiz İnce, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü dolayısıyla aralık ayı olağan meclis toplantısında birer konuşma yaptı.

Edirne Belediye Meclisi'nin kadın üyeleri Filiz Gencan Akın ve Nergiz İnce, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü dolayısıyla aralık ayı olağan meclis toplantısında birer konuşma yaptı.

Akın, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünü kutladığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarına ve kadın örgütlerine teşekkür eden Akın, şunları kaydetti:

"Türk kadınları olarak bizler bugünü daha coşkulu kutlamak isterdik. Ancak üzgün, öfkeli ve kırgınız. Her geçen gün artan kadın cinayetleri vicdan sahibi herkesi derinden üzmektedir. Yakın zamanda şehrimizde yaşanan ve Nilay Karaarslan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayet hepimizi derinden sarsmıştır.

Karaarslan'ı rahmetle anıyor, acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Artık kınamak, lanetlemek yerine kadın cinayetleri konusunda somut adımlar atılmasını bekliyoruz."

Nergiz İnce de kadına yönelik şiddetin turuncu çizgileri olduğunu ifade etti.

Şiddete karşı mücadelelerinin süreceğini aktaran İnce, "Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor." dedi.

Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünü de kutlayan İnce, "Toplumu kalkındırmanın ve geliştirmenin yolu geleceğimiz olan çocukları yetiştiren kadınların sosyal hayatın her alanında desteklenmesi ve etkin bir şekilde yer almasıyla mümkündür." diye konuştu.

Kadın Hakları, Edirne, Aralık, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Annesinin "Buraya hiç gelmez" dediği hırsız, divanın altından çıktı Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok Rize'yi istila eden ve bölge halkını tedirgin eden uğur böceklerinin zararlı olmadığı ortaya çıktı Trabzon'da temaslı kişilerin gizlenmesi vaka sayısını katladı! Vali tehlikeye dikkat çekti: Sağımız solumuz korona Asgari ücret zammı için ilk toplantı gerçekleşti Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor         
16:00
Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek         
15:54
Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler vefat etti Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler vefat etti         
15:15
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı         
14:52
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı         
14:38
Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da         
14:30
Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi         
14:03
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü         
12:15
İtalyan mahkemesi, baba Türkçe konuştuğu için çocuğun velayetini annesine verdi İtalyan mahkemesi, baba Türkçe konuştuğu için çocuğun velayetini annesine verdi         
12:06
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 16:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei