5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika

Edirne Belediye Meclisi'nin kadın üyeleri Filiz Gencan Akın ve Nergiz İnce, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü dolayısıyla aralık ayı olağan meclis toplantısında birer konuşma yaptı.

Akın, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünü kutladığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarına ve kadın örgütlerine teşekkür eden Akın, şunları kaydetti:

"Türk kadınları olarak bizler bugünü daha coşkulu kutlamak isterdik. Ancak üzgün, öfkeli ve kırgınız. Her geçen gün artan kadın cinayetleri vicdan sahibi herkesi derinden üzmektedir. Yakın zamanda şehrimizde yaşanan ve Nilay Karaarslan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayet hepimizi derinden sarsmıştır.

Karaarslan'ı rahmetle anıyor, acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Artık kınamak, lanetlemek yerine kadın cinayetleri konusunda somut adımlar atılmasını bekliyoruz."

Nergiz İnce de kadına yönelik şiddetin turuncu çizgileri olduğunu ifade etti.

Şiddete karşı mücadelelerinin süreceğini aktaran İnce, "Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor." dedi.

Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünü de kutlayan İnce, "Toplumu kalkındırmanın ve geliştirmenin yolu geleceğimiz olan çocukları yetiştiren kadınların sosyal hayatın her alanında desteklenmesi ve etkin bir şekilde yer almasıyla mümkündür." diye konuştu.