5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika

AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla merkez ve ilçelerde kadın muhtar ve belediye meclis üyelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Atan ve partililer, 5 Aralık 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86. yıl dönümü nedeniyle seçilmiş kadın muhtar ve belediye meclis üyelerini ziyaret etti.

Atak, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ak kadroların daha çok siyasette yer aldığını, Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yerel yönetimlerde artık kadın muhtar ve belediye meclis üyelerinin olduğunu belirtti.

Kadınların artık vitrinde değil işin mutfağında yer almasının, karar mekanizmalarında olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Atak, şunları kaydetti:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934 yılında kadınlara vermiş olduğu bu hakkın devamında ayırımcılığa uğramadan seçilme hakkımızı kazandığımız ikinci bir dönüm noktası olarak 31 Ekim 2013 tarihini ve seçilerek TBMM'de yemin edebilme hakkını kazandığımız 7 Haziran 2015 tarihini bu günün yanında anmaktan gurur duyuyoruz. TBMM'de ve yerelde kadınlara işin mutfağında bizlere inanarak gerçek anlamda görev ve sorumluluk veren Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Kasrik Belde Belediye Meclis üyemiz merhume Mahire Şahin'i rahmetle anıyorum."