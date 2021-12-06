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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

06.12.2021 17:24
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde bir program düzenlendi.

Düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül, Kadın STK Temsilcileri, kadın muhtarlar ile Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezine devam eden kursiyerler katıldı.

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu program sırasında yaptığı konuşmada, "5 Aralık 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlarımıza yönelik verilen hakların 87'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Geriye dönüp baktığımız zaman ne büyük şanlı bir tarihimiz var ki tüm dünyayı kapsayan kadın haklarının 1934 yılında verilmesiyle 1980'li yıllarda bütün Avrupa ülkelerinde tüm dünyada bu hakların dünya kadınlar günü hakkı olarak tarihe geçmesi bizi ayriyeten gururlandırıyor ve onurlandırıyor. Kadınlar toplumumuzun yüzde 50'sini kapsıyor. Yaşamın her alanında varız. Güçlü kadınlarla güçlü aile, güçlü toplumların temellerini atıyoruz. 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu kuruldu. Bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül ise yaptığı konuşmada, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününü kutluyorum. Ulu Önder Atatürk'ün 1934 yılında bütün kadınlara haklarını vermesi dünyaya örnek olmuştur. Daha eşit bir dünya dileğiyle Dünya Kadın Hakları gününüzü tekrar kutluyorum" dedi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayan Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Hak olgusu kişinin yaratılışla birlikte gelen olgudur. Dinimiz gereği Müslüman olan herkesin Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bütün değerlere özen göstermesi gerekmektedir. Yaratılan her canlı kendi hakkına riayet edecek. Herkes hakkına riayet ederse hiçbir problem yaşanmaz. Kadın bizim için kutsaldır. Hz.dem ile birlikte yaratılmış ve hayatı müşterek olarak birlikte yaşamışlardır. Daha sonraki süreçte erkeklerin fiziki gücü zaman zaman kadınlarla ilgili hak gaspına neden olmuş. Bu batı toplumlarında da böyledir doğu toplumlarda da böyledir.

Milletimizin geçmişiyle ne kadar şeref duysak o kadar azdır. Türk toplumunun geçmişine baktığımız zaman 5 bin yıllık tarihimizde kadınla erkek yan yanadır. Kağanla, Hakanın yanında hatunu vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğu zaman, 1930 yılında kadınlara Belediye Meclislerine üye seçme ve seçilme hakkı verildi. 1934 yılında ise Milletvekilliği Seçme ve Seçilme Hakkı verildi. Milletler tarihine baktığımız zaman medeni milletler diye kendini nitelendiren İsviçre'de 1971'de, Fransa'da 1946 yılında seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Dolayısıyla bu milletin geçmişiyle ne kadar övünç duysak o kadar azdır. Mustafa Kemal Atatürk'ü burada rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız hanımıyla her programa katılıyor ve kadın erkek eşitliği hakkında mesaj veriyor. Bir insanın en değerlisi eşidir. Bunu kadın erkek diye ayırmanın bir manası da yoktur" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Avukat Sevda Sürücü tarafından kadınların hukuki yönden hakları hakkında bilgiler aktarıldı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Son Dakika


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