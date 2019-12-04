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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne doğru

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk kadınının birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklar elde ettiğini belirterek, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Türk kadınlarının siyasi haklarının ve dolayısıyla da sosyal, kültürel, ekonomik...

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk kadınının birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklar elde ettiğini belirterek, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Türk kadınlarının siyasi haklarının ve dolayısıyla da sosyal, kültürel, ekonomik haklarının kazanımında bir milat." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamasında, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 85'inci yıl dönümünü kutladı.

Türk kadınının Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu anımsatan Palandöken, kadınsız bir siyasi yaşamın düşünülemeyeceğini bildirdi.

Palandöken, Atatürk'ün ileri görüşü ve kadınlara verdiği önem sayesinde Türk kadınlarının Fransa, İtalya, Yunanistan, Belçika ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklarını elde ettiğine dikkati çekerek, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Türk kadınlarının siyasi haklarının ve dolayısıyla da sosyal, kültürel, ekonomik haklarının kazanımında bir milattır." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların haklarını özgürce kullanmaları ve siyasette aktif yer alabilmeleri için ülke olarak sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Kadın zekası, duyarlılığı ve zevki toplumun her alanında hissedilmeli. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınlarımızın daha özgür ve hiçbir kısıtlamayla karşı karşıya kalmadığı günlere ulaşmasını diliyor, tüm kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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