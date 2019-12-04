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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne doğru

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne doğru, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 5 Aralık 1934'te kadınlara ilk kez seçme ve seçilme hakkının verildiğini anımsattı.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin Cumhuriyetin bir kazancı olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce bu hakka kavuşan kadınlarımız, ülke siyasetinin, eğitim ve üretimin, bir yandan da sosyal yaşamın önemli parçalarından biri haline gelmişlerdir. Etnik, dinsel, cinsiyet ayrımını suç kabul eden anayasamız, kadına ve insanlığa verdiği önem ile dünyada birçok ülkeye, demokrasi adına rol model olmuştur. Ailenin çekirdeği, geleceğin temel taşı, fedakarlığın sembolü olan kadınlarımız, bugün istediklerini elde edebiliyor."

Kadın Hakları Günü, Malatya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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