Son Dakika Haberleri: 5.Artankara Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı İçin Geri Sayım

5.Artankara Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı İçin Geri Sayım

1 saat önce

Türkiye'nin ve dünyanın birçok ülkesinin önemli galerilerini, sanatçılarını, sanatseverlerini, kurum ve kuruluşlarını Ankara'da bir araya getiren ART ANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 14-17 Mart'ta 5. Kez kapılarını açacak.

5.Artankara Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı İçin Geri Sayım, System.String[]

Geçen yıl 4.sü gerçekleştirilen ART ANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, çağdaş sanatın yenilikçi yüzünü keşfetmek, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinden katılan sanatçıları, bu sanatçıların yeni eserlerini görmek isteyen sanatseverler ve koleksiyonerler için bir buluşma noktası oldu.

2018 Yılında 10.000m2 lik alanda gerçekleştirilen fuara, resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, enstalasyon ve kavramsal sanat eserleriyle, 110 galeri ile sanatla ilgili kurum, kuruluş ve sanat inisiyatifleri katılmıştı. Türkiye dahil 12 ülkeden galerilerin yer aldığı, 37 ülkenin sanatçılarına ait eserlerin sergilendiği fuarda, 650 sanatçının 3.000'den fazla sanat yapıtı 43.000 sanatseverle buluşmuştu.

2019 yılında ise toplam 14 ülkeye ait farklı galerilerin, 41 ülkenin 750'den fazla sanatçısının 3.500 'ü aşan eserle katılacağı ART ANKARA, bu yıl da dört gün boyunca Ankara'lıların buluşma noktası olacak gibi görünüyor.

2019 ART ANKARA Çağdaş Sanat Fuarı'nın ana teması "KADIN"… Kadınla ilgili çeşitli projelerin de hayata geçirileceği bir fuar olacak bu yıl.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:39 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir

Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 18:57:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5.Artankara Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı İçin Geri Sayım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]