5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor - Son Dakika

5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor

6 saat önce

Karaköy'de yaklaşık 5 asırdır varlığını sürdüren tarihi Kurşunlu Han, tornacıların ve hırdavatçıların yanı sıra sanatçıların atölye faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.

5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor, System.String[]

Karaköy'de yaklaşık 5 asırdır varlığını sürdüren tarihi Kurşunlu Han, tornacıların ve hırdavatçıların yanı sıra sanatçıların atölye faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.

Son birkaç yıldır dönüşüm içerisinde olan hanın bazı odaları cıvata ve hırdavat deposu olarak kullanılırken, bazı odalarında ise tornacıların ve kaynakçıların dükkanları bulunuyor.

Uzun yıllar sadece tornacılara ve hırdavatçılara ev sahipliği yapan Kurşunlu Han'da artık sanatçılar da resim, mimari, tasarım, heykel ve seramik gibi farklı alanlarda atölye faaliyetlerini sürdürerek, biribirinden güzel eserler üretiyor.

Martı sesinden ilham, tornacıdan malzeme alıyor

4 yıl önce hana gelen Çini ve Seramik Sanatçısı Gülen Kesova, yaptığı açıklamada, bir öğrencisinin tavsiyesi üzerine Kurşunlu Han'ı keşfettiğini ve ardından atölyesini buraya taşıdığını söyledi.

Hanı çok beğendiğini ifade eden Kesova, "Çok hoşuma gitti. 'Tam hayalimdeki yer.' dedim. Fakat buraya bir girdik, dışarıdan içerisi görünmüyor. Cam yok, harabe halinde, yerler dökülmüş, çok kirli, terk edilmiş. Burada her sanatçı dükkanını düzenledi. Ufak tefek temizlik işleri yaptı. Yıkılanı tamir ettik. Isınma problemimizi hallettik." diye konuştu.

Kesova, handaki tornacılarla olan ilişkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Tabii ilk zamanlar geldiğimizde tornacılar bize 'Kim bunlar?' diye bakıyorlardı. Sanatçıların onların kafasında nasıl bir şey bıraktığını bilmiyorum ama bizi tanıdıktan sonra çok sevdiler. Bir arada mutlu yaşıyoruz. Tornacılarla hiçbir sorunumuz olmuyor. Tam tersi onlardan malzeme alımı daha kolay, elimizin altında oluyor. Güzel bir şekilde çalışıyoruz, bize bir sakıncaları yok bizim de onlara. Aramızda güzel bir alışveriş oluyor. Onlar bir şeyde bize fikir soruyor, biz de gerektiğinde tornadan faydalanıyoruz."

Hanın tam sanatçıya göre bir yer olduğunu ve kendisini başka diyarlara götürdüğünü belirten Kesova, "Burada bulunmak tabii ki çok özveri istiyor. Koşullarımız biraz zor fakat seven için hiç öyle değil. Buraya koşarak geliyorum. Çalışmalarımı yaparken martı sesinden ilham alıyorum." dedi.

Esnaf, zanaatkar ve sanatçı birbirini dönüştürüyor

3 üç yıldır handa bulunan heykel sanatçısı Nilhan Sesalan, 20 yıldır boş olan bir odayı arkadaşlarıyla birlikte restore ederek atölye haline getirdiğini anlattı.

Bir senelik uğraştan sonra hana yerleştiğini belirten Sesalan, "Karar verdikten sonra dedim ki, 'Bir sene bile kalsam burada, burada çalışmak, keyfini çıkarmak istiyorum.' Bir sanatçı olarak evet eziyetini de çekiyorum ama keyfini de çıkarıyorum." diye konuştu.

Handa komün hayatı yaşadıklarını ifade eden Sesalan, şunları söyledi:

"En çok sevdiğim şeylerden biri yıllardır burada olan esnaf. Hem esnaf hem de zanaatkarlar var. Çok seviyorum buradaki zanaatkarları. Yavaş yavaş birbirimizle etkileşimimiz de başladı. Onlar bir taraftan, 'Hayata ve çevrenize dokunuşunuz, düzenleyişiniz, daha keyifli hale getirişiniz bizi etkiliyor, dönüşüyoruz.' diyorlar. Onlar da bizi dönüştürüyor. Bu dönüşüme kendimi hazır hissediyorum ve çok açığım. Zaten malzemeyle de çok yakından ilişkiliyim. Özellikle zanaatçıların atölyelerinde, tornacıların o maddeye dokunuşları, beni besleyen ve çoğaltan şeyler. Çok mutluyum esnafla beraber yan yana olmaktan. Etkileşimim çok iyi ve keyif verici, buranın tek tip olmasını doğrusu çok da istemezdim."

Hanın giderek daha iyi bir hal alacağını düşündüğünü dile getiren Sesalan, handa farklı etnik kökenlerden insanlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tornacı Aydoğan Aslan ise 1975 yılında hana çırak olarak geldiğini, kalfalık ve ustalık dönemlerinin ardından kendi işinin sahibi olduğunu aktardı. Handa çalışmaya devam ettiğini belirten Aslan, "Herkes kendi işini yapıyor, geçinip gidiyoruz." ifadesini kullandı.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Kurşunlu, Han, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:08 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi         
12:20
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü         
11:43
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz         
09:29
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:02:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]