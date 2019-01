5 Asırlık Pazarda Yok Yok

Kütahya'nın Emet ilçesinde vatandaşlar, 5 asırdır kurulan pazarda her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor.

500 yıllık pazar kültürünü bırakmayan Emet ilçesi pazarında, baharattan şifalı otlara, eski usül ıbrıktan bavula, hala kullanılan el örmesi süpürgeden yorgana, daha bir çok ürün yaklaşık 2 kilometrelik alana kurulan açık pazarda satılıyor.



Saat tamircileri, sucuk satıcıları ve hırdavatçılar, halan ilçede Osmanlı döneminden kalma görüntüleri andırıyor.



Tarihi kaplıcalarının yanı sıra 5 asırlık pazar kültürüyle bölgeden bir çok pazarcının uğrak yeri olan Emet pazarında kadınlar kendi yaptıkları kara fırın ekmeklerini, gözlemeleri ve tamamen organik olan ve bölgeye has lezzet içeren tereyağı, yoğurt, çökelek, pekmez ve yöreye has yapılan binbir çeşit meyveden yapılan reçelleri pazarda satıyor.



Pazarcı esnafları yaptıkları açıklamalarda, Emet pazarından memnun olduklarını bölgenin en kalabalık pazarı olduğunu ve kazanç yönünden getirisi yüksek olduğunu belirttiler.



Pazar esnaflarından Hakkı Ünal, "Pazarımız Osmanlı döneminden beri vardır. Kütahya'nın en eski pazarlarındandır. Biz kendi ürettiğimiz doğal malzemelerimizi satmaktayız. Biz ürettiğimz ne varsa pazarımıza getirip satmaktayız" dedi.



Sadace Emet Eğrigöz dağında 2 bin metre yükseklikte yetişen sarı ot satan Emekli öğretmen Hüsnü Öztürk, "Bu ot Emet'in tarihi boyunca bliniyor. Romalılar döneminde de bilindiği kanatindeyim. Eğrigöz kalesi döneminde de bilindiğini tahmin ediyorum. 500 yıllık pazarı var ortalama Emet'in. Saraylarda da kullanılmış bir ot zamanında. Sağlığımız için, vucudumuzdaki iltihapları hızlıca attığı için çok faydalı bir ot. Milletimize memleketimize sunuyoruz" diye konuştu.



11 bin nüfuslu Emet'in, ilçede kurulan 2 kilometrelik açık pazar günü olan Salı günleri köyler ve çevre ilçelerden alışveriş için gelen vatandaşlarla 30 bin nüfusa yaklaştığı belirtildi. - KÜTAHYA

