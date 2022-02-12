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5 asırlık Subaşı Hanı zamana meydan okuyor - Son Dakika

5 asırlık Subaşı Hanı zamana meydan okuyor

12.02.2022 09:57

5 asırlık Subaşı Hanı zamana meydan okuyor Sivas'ta bulunan ve 500 yıllık olduğu düşünülen tarihi Subaşı Hanı, zamana direnerek günümüzde de hizmet veriyor Sivas'ta bulunan ve 500 yıllık olduğu düşünülen tarihi Subaşı Hanı, zamana direnerek günümüzde de hizmet veriyor.

5 asırlık Subaşı Hanı zamana meydan okuyor

Sivas'ta bulunan ve 500 yıllık olduğu düşünülen tarihi Subaşı Hanı, zamana direnerek günümüzde de hizmet veriyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan ve 500 yıllık olduğu düşünülen tarihi Subaşı Hanı, zamana direnerek günümüzde de hizmet veriyor.

Sivas kent merkezinde bulunan Subaşı Hanı zamana adeta meydan okuyor. 16. yüzyılda dönemin Osmanlı Valisi Sinan Paşa tarafından yaptırılan hanın tam olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmiyor. Yapımından sonra çeşitli onarımlarla orijinalliğinden kısmen uzaklaşan han günümüzde ise ticarethane olarak kullanılıyor. Yaklaşık 500 yıllık olduğu düşünülen Subaşı Hanı halk arasında Şıracılar Çarşısı olarak da biliniyor. İçerisinde çay ocağı, bakliyat dükkanları ve turizm acenteleri bulunan hal geçmişin izlerini taşıyor.

"Şuanda Şıra Hanı olarak hizmet veriyor"

Hanın en eski esnaflarından Mevlüt Kelici hanın geçmişinden bahsederek "Ben kendimi bildim bileli yaklaşık 50 senedir burada esnaflık yapıyoruz, en eski esnaflardan biriyiz. Biz görmedik ama Şıra Hanı olmadan önceki hali sebze hali olarak hizmet vermiş. Burası şuanda Şıra Hanı olarak hizmet veriyor. Bu yapının geçmişi baya eskiye dayanıyordur. Buranın asıl tarihi olan kısmı burada bulunan 'Develik' denilen kısımdır. Geçmişte develer oraya bağlanılmış üst katta da yatarlarmış. Çok eskiden buranın kullanım şekli bu şekildeymiş" dedi.

"Çarşı olarak çok huzurlu bir mekan"

Kelici, müşterilerin huzurlu bir şekilde alışveriş yaptıklarını belirterek "Açıldığı günden beri ticaret hizmeti veren, içerisinde yaklaşık 25-30 esnafı olan ticaret amaçlı kullanılan bir han. Çarşı olarak çok huzurlu bir mekan nostaljik, içerisinde suyu olan havuzumuz var. Sıcak yaz günlerinde buranın suyu soğuk olur ve insanlar çok su içer buradan ve bu havucumuz çok huzur veriyor bize ve müşterilere. Gıda olarak kuruyemiş, kuru meyve, pekmez, üzüm, bal gibi ürünler ağırlıkla satılan bir çarşımız burası" dedi.

5 asırlık Subaşı Hanı zamana meydan okuyor
5 asırlık Subaşı Hanı zamana meydan okuyor
5 asırlık Subaşı Hanı zamana meydan okuyor

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Sinan Paşa, Osmanlı, Subaşı, Sivas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 5 asırlık Subaşı Hanı zamana meydan okuyor - Son Dakika


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