5 askerimizin şehit olduğu hain saldırının detayları ortaya çıktı! Talimatı Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş - Son Dakika
Üye Girişi

5 askerimizin şehit olduğu hain saldırının detayları ortaya çıktı! Talimatı Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş

25.05.2022 14:21

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristlerin kendi aralarındaki şifreli telsiz konuşmaları sırasında saldırının talimatını Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği belirlendi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit operasyonu sürüyor. Kanlı örgütün pek çok üst düzey yöneticisi öldürülürken, dün öğle saatlerinde acı bir haber geldi. Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuş Onur Doğan, Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit oldu.

Türkiye şehit olan 5 vatan evladına ağlıyor! Hain saldırının talimatını Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş

5 ŞEHİDİMİZ AYNI KAREDE

5 şehit askerin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri yaktı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

İŞTE HAİN SALDIRININ EMRİNİ VEREN İSİM

Teröristlerin, yoğun toz fırtınası sonrası başlayan şiddetli yağış ve olumsuz hava koşullarından dolayı İHA ve SİHA'lar ile helikopterlerin uçuş yapmadığı bir saatte saldırıyı gerçekleştirdikleri bildirildi. Mağaradaki 9 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kendi aralarındaki şifreli telsiz konuşmalarında, hain saldırının planlamasını ve emrini halen bölgede olduğu tespit edilen Behdinan saha sorumlusu Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği tespit edildi.

Türkiye şehit olan 5 vatan evladına ağlıyor! Hain saldırının talimatını Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

Terörist Atalay'ın, 30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı ve hain örgütün silahlı kolu HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesi olduğu öğrenildi. Terörist, İçişleri Bakanlığı'nın da en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alıyor. Bu iki teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların, teröristlerin kaçış istikametindeki Basyan Vadisi içinde yoğunlaştığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi Antalya'da Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi Antalya'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş, Malazgirt, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 askerimizin şehit olduğu hain saldırının detayları ortaya çıktı! Talimatı Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Derya Karya "Beni rahatsız etme" deyince öldürülmüş
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
14:23 Survivor'dan elenen Seda, "Adada yemek var" iddiasına ateş püskürdü: Açlıktan 49 kiloya düştüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:33:22. #1.12#
SON DAKİKA: 5 askerimizin şehit olduğu hain saldırının detayları ortaya çıktı! Talimatı Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement