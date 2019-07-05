"5 askerin şehit olduğu Keşmir saldırısının arkasında Hindistan var"

Pakistan ordusu sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında yaşanan patlamayla ilgili "5 askerin şehit olduğu saldırının arkasında Hindistan var. Saldırı, Kontrol Hattı'na 50 metre kadar bir mesafeye yerleştirilmiş bombanın patlatılmasıyla yaşandı.

Pakistan ordusu sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında yaşanan patlamayla ilgili "5 askerin şehit olduğu saldırının arkasında Hindistan var. Saldırı, Kontrol Hattı'na 50 metre kadar bir mesafeye yerleştirilmiş bombanın patlatılmasıyla yaşandı." dedi.

Pakistan'da görevli yabancı gazetecilerle buluşan Gafur, 3 Temmuz'da Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bir noktasında yaşanan saldırıda el yapımı bomba kullanıldığını ve saldırının bölgede bir ilk olduğunu söyledi.

Kontrol Hattı'nda devriye gezen askerlere yönelik saldırının iki ülke arasındaki ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu belirten Gafur, "Bu saldırının arkasında kesinlikle Hindistan var. Saldırı, Kontrol Hattı'na 50 metre bir mesafeye yerleştirilmiş bombanın patlatılmasıyla yaşanıyor. Kontrol Hattı'nın Hindistan kontrolündeki tarafından geçilerek ya da Pakistan tarafından bir iş birlikçi kullanılarak, bombanın devriyenin geçiş güzergahına yerleştirildiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gafur, Hindistan kontrolündeki Keşmir'de yaşanan herhangi bir saldırıda hemen Pakistan'ın hedef gösterildiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Şubat'ta Pulvama saldırısı, Pakistan'a 50 kilometre mesafede yerel halktan bir kişi tarafından, yerel iş yerlerinden alınarak hazırlanan bombayla düzenlendi ancak Hindistan, Pakistan'ı suçladı. 5 askerin şehit olduğu saldırı ise hemen sınırımızda, sürekli kontrol edilmeyen bir noktada gerçekleşti."

Pakistan-Afganistan sınırına tel örgü

Gafur, Afganistan'daki terör örgütlerinin Pakistan'a saldırması ve iki ülke arasında terörist geçişlerinin önlenmeye çalışılması kapsamında, Afganistan sınırına tel örgü çekilme işleminin devam ettiğine değinerek, "2 bin 811 kilometrelik sınırın bin 400 kilometresi sorunların yaşandığı hassas bölgeler. Bu bölgenin bin 100 kilometresini tamamladık. Tüm sınırda tel örgü çekme işlemi 2020'de tamamlanacak." diye konuştu.

Günde 2 kilometreye yakın tel örgünün çekildiği bilgisini paylaşan Gafur, sınırın 2 bin 400 kilometrelik alanının tel örgü çekmeye uygun arazilerden oluştuğunu, 411 kilometrelik kısmının ise dağlık alanlar ve vadilerden oluştuğunu ifade etti.

Gafur, tel örgünün bir bölümünün tamamlanmasıyla sınırı geçerek düzenlenen saldırıların azaldığını ancak sınır ötesinden yapılan atışların arttığını belirtti.

Tel örgünün tamamlanmasıyla buralara askerlerin yerleştirileceğini ve devriyelerin başlayacağını bildiren Gafur, "Böylelikle saldırıların tamamen düşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gafur, tel örgü çekmeye Afganistan'daki istikrarsızlık nedeniyle mecbur kaldıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"11 Eylül'den önce Afganistan sınırındaki asker sayımız 37 bindi, bu sayı bugün 200 bin. Ancak teröristler güvenliği artırmamızla İran üzerinden Pakistan'a geçmeye başladı. İran-Pakistan sınırı, insan ve uyuşturucu kaçakçılarının da kullandığı bir güzergah. 909 kilometrelik İran sınırına da tel örgü çekiyoruz."

Afganistan'da barış süreci

Afganistan'da devam eden barış sürecine de değinen Gafur, Pakistan'ın amacının Afganistan'da güvenliği ve istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.

Gafur, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Taliban liderleriyle buluşacağı yönündeki haberlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın amacı, tüm tarafların bir araya gelerek diyalog masasında buluşması. Bu yüzden Moskova ve Doha görüşmelerinde yer almayan hükümetin de görüşmelere katılmasını istiyoruz. Taliban, hükümeti ve sistemi, 'batı tarafından kurulduğunu' iddia ederek beğenmiyor ancak beğense de beğenmese de burada bir hükümet var ve masaya oturmaları gerekiyor."

Afganistan'da çözümün özellikle büyüyen DEAŞ tehlikesinin sona ermesi için önemli olduğunu kaydeden Gafur, "DEAŞ, gerek Afgan mültecilerden gerekse de Afgan ve Pakistan halkından kendisine savaşçı bulabilir. Biz, sınıra tel değil duvar örsek bile ülkemizde etkisi ve takipçisi olacaktır. Afganistan'da Taliban ve hükümet bir sonuca ulaşırsa ancak o zaman DEAŞ'la mücadele edebilir." dedi.

"BLA dış destekli bir örgüt"

Pakistan'ın terörle mücadelesine ilişkin de konuşan Gafur, hazırlanan kanıt dosyaları ve yürütülen diplomasi sayesinde ABD'nin, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünü "küresel terör örgütü" olarak tanıdığını hatırlattı.

BLA'nın geçmişte olduğu gibi yerel rakipler ve Pakistan güvenlik güçlerini hedef almadığına dikkat çeken Gafur, "BLA, dış destekli bir örgüt, dışardan finanse ediliyor ve yönetiliyor. Çin'in ülkemizdeki yatırımlarını, Çin Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Projesi'ni hedef alarak projeleri yavaşlatmak istiyor. Geçen yıl Çin'in Karaçi Konsolosluğu'na, bu yıl yabancıların kaldığı Gvadar'daki bir otele saldırdılar. Biz, bu örgütü kimin yönettiğini biliyoruz." diye konuştu.

Gafur, CPEC projesi güvenliği için hat boyunca 30 bin kişilik birlik kurduklarını, ikinci 30 bin kişilik birliğin yakında kurulacağını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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