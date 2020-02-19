5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi - Son Dakika
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5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) mesaj gönderdi.

5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) mesaj gönderdi.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteğiyle Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğretimde uluslararasılaşma, inovasyon, kalite güvencesi, uluslararası eğitim ve araştırma programları uzmanı tarafından ele alınacağı zirvenin verimli geçmesini diledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, yeni Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. 2023'e yürüyüşümüzde üniversitelerimiz önemli rol oynamaktadır. Bölgesinde önemli bir eğitim merkezi durumuna gelen ülkemiz, dünyanın bir çok ülkesinde öğrencilere de ev sahipliği yapmaktadır."

Erdoğan, Türkiye'de ve bölgede eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Avrasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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