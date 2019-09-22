5 avukatlı mücadele
29 dakika önce
Arkadaşları Murat Akkoyunlu ve Serhat Aydoğdu ile yaşadığı bu olay sonrası saldırganlardan şikayetçi olan Çoruh, davayla ilgilenmesi için 5 avukat tuttu.
Arkadaşları Murat Akkoyunlu ve Serhat Aydoğdu ile yaşadığı bu olay sonrası saldırganlardan şikayetçi olan Çoruh, davayla ilgilenmesi için 5 avukat tuttu. Tüm veri ve kayıtları toplayan oyuncu, dosyayı yarın savcılığa iletecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15
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