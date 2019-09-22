Son Dakika Haberleri: 5 avukatlı mücadele
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5 avukatlı mücadele

29 dakika önce

Arkadaşları Murat Akkoyunlu ve Serhat Aydoğdu ile yaşadığı bu olay sonrası saldırganlardan şikayetçi olan Çoruh, davayla ilgilenmesi için 5 avukat tuttu.

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Arkadaşları Murat Akkoyunlu ve Serhat Aydoğdu ile yaşadığı bu olay sonrası saldırganlardan şikayetçi olan Çoruh, davayla ilgilenmesi için 5 avukat tuttu. Tüm veri ve kayıtları toplayan oyuncu, dosyayı yarın savcılığa iletecek.

Murat Akkoyunlu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 
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