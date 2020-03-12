5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular - Son Dakika
Son Dakika Genel 5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular - Son Dakika

5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular

6 saat önce

5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Hanımlar Lokali üyeleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü nedeniyle Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Hanımlar Lokali üyeleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü nedeniyle Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı. 5 ay boyunca eğitim alan üyeler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Evi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, ünlü şair işaret diliyle anıldı. 12 Mart 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı için Osmanlı Hanımlar Lokali üyesi 12 kadın, 5 ay boyunca işaret dili eğitimi aldı. Başkentli kadınlar, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anarak, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Osmanlı Hanımlar Lokali üyelerinden Hazal Öztaş, düşüncelerini, "Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık bir aydır bu etkinlik için çalışıyoruz. İşaret dilini öğrenmek çok güzel. Bu deneyimi yaşamak isteyenleri de Hanımlar Lokaline bekliyoruz" sözleriyle paylaşırken, Mine Yazgın ise "Lokalde 5 aydır işaret dili eğitimi alıyorum. Böyle önemli günlerde de güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Bu fırsatı bize veren Başkanımız Mansur Yavaş'a ve Osmanlı Hanımlar Lokalinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

5 ay eğitim alıp İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular

Mehmet Akif Ersoy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:53 Kaynak: İHA
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