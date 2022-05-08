5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu - Son Dakika
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5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu

08.05.2022 09:13

5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulunduHAKKARİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cansız bedeni bulundu.

5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu

HAKKARİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cansız bedeni bulundu.

12 Ocak 2022 günü İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran'ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mihendi, Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd'in üzerine çığ düştü. 5 ay önce çığ altında kalan ve o dönem etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir türlü ulaşılamayan Barzan Mihendi, Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd'in cansız bedenlerine dün ulaşıldı.

Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramada 3 kişinin cenazesi bulunarak, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek İran'a gönderildi.

5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu
5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu
5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu
5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlının cesedi bulundu - Son Dakika
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