5 ay önce ölen eski baro başkanının eşi evinde ölü bulundu - Son Dakika

5 ay önce ölen eski baro başkanının eşi evinde ölü bulundu

22.12.2020 23:31
5 ay önce ölen eski baro başkanının eşi evinde ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'da, yaklaşık 5 ay önce vefat eden Antalya Barosu eski başkanı ve eski Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Cahit Kaptanoğlu'nun (91) eşi Yıldız Kaptanoğlu (82), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da, yaklaşık 5 ay önce vefat eden Antalya Barosu eski başkanı ve eski Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Cahit Kaptanoğlu'nun (91) eşi Yıldız Kaptanoğlu (82), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. 5 ay önce vefat eden Antalya Barosu eski başkanı ve eski Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Cahit Kaptanoğlu'nun eşi Yıldız Kaptanoğlu, gündüz saatlerinde alışverişe gitti. Ardından eve dönen Kaptanoğlu'dan kızı haberi alamayınca, bina görevlisini arayarak annesinin dairesine bakmasını istedi. Apartman görevlisi kapının açılmaması ve içerden ses gelmemesi üzerine Kaptanoğlu'nun yakınlarına haber verdi. Apartmana gelen yakınları yedek anahtarla içeri girdiklerinde, Yıldız Kaptanoğlu'nu koltuğun üzerine hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kaptanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerine çağrılan belediye tabibi, Yıldız Kaptanoğlu'nun doğal nedenlerden yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaptanoğlu'nun cansız bedeni morga kaldırıldı.


5 ay önce ölen eski baro başkanının eşi evinde ölü bulundu
5 ay önce ölen eski baro başkanının eşi evinde ölü bulundu
5 ay önce ölen eski baro başkanının eşi evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Savcısı, Konyaaltı Caddesİ, Antalya Barosu, Hüseyin Cahit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 ay önce ölen eski baro başkanının eşi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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