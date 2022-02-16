Üye Girişi
5 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı - Son Dakika

5 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

16.02.2022 13:12
5 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde besicilik yapan Mehmet Bülbül'e ait koyun 5 ayaklı kuzu doğurdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde besicilik yapan Mehmet Bülbül'e ait koyun 5 ayaklı kuzu doğurdu. Şaşkınlık ve korku içerisinde hayvan hastanesine götürdüğü kuzunun sağlıklı olduğunu 5 ayaklı doğmasının nadir görülen bir anomali olduğu belirtildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Mehmet Bülbül, hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti. Koyunlarından biri dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde 5 ayaklı olduğunu fark etti. Şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesine götürdü. Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kuzunun sağlıklı olduğu belirlendi. Kontrollerin ardından besicilik yapan Bülbül'e açıklama yapan veteriner hekim, 5 ayaklı kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti. Veteriner hekim, anomali durumunun anne karnında fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle kuzunun doğumdan önce yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar oluşturabileceğini anlattı.

Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını öğrenen Mehmet Bülbül, rahat bir nefes aldı. Kuzusunu alarak evinin yolunu tutan Bülbül, sevimli kuzuyu annesinin yanına bıraktı.

(Semih Can Yılmaz/ İHA)

5 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı
5 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

YORUMLAR
500

Pamukkale, Veteriner, Denizli, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:52 Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 13:22:09. #1.13#
SON DAKİKA: 5 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement