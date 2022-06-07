5 ayda 112 bin dosya "uzlaşma" ile kapandı - Son Dakika
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5 ayda 112 bin dosya "uzlaşma" ile kapandı

07.06.2022 11:00
5 ayda 112 bin dosya "uzlaşma" ile kapandı

Cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında, bu yılın ilk 5 ayında 112 bin 665 soruşturma ve kovuşturma dosyası anlaşmayla sonuçlandı.

Cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında, bu yılın ilk 5 ayında 112 bin 665 soruşturma ve kovuşturma dosyası anlaşmayla sonuçlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kapsamı genişletilen uzlaştırmanın etkin şekilde uygulanması sağlandı.

Aralarında basit hırsızlık, basit dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, güveni kötüye kullanma, hakaret, taksirli yaralama gibi çok sayıda suçta uygulanan uzlaştırmayla 2017'de 223 bin 469, 2018'de 208 bin 14, 2019'da 238 bin 905, 2020'de ise 219 bin 639 uyuşmazlık, anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.

Geçen yıl ise uzlaştırmayla çözüme kavuşturulan dosya sayısı 230 bin 50 oldu.

Uzlaştırmadaki başarı 2022'de de devam etti. 6 Haziran'a kadar uzlaştırmaya gidilen 138 bin 136 soruşturma ve kovuşturma dosyasının 112 bin 665'i uzlaştırmacılar eşliğindeki müzakereler sonrasında kamu yararına çalışma, bağış yapma, suç nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi ve özür dileme karşılığında anlaşmayla sonuçlandırıldı. 25 bin 471 dosyada ise anlaşma sağlanamazken, uzlaştırmada bu yıl içinde yüzde 82 oranında başarı yakalandı.

Bakan Bozdağ, uzlaştırmayı ödüllendirecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 8 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek törenle 2021'in en başarılı uzlaştırmacılarına, uzlaştırmada başarı sağlayan cumhuriyet başsavcılıklarına, uzlaştırmadan sorumlu cumhuriyet savcılarına ödül verecek. Ödül töreninin ardından ise iki gün süreyle uzlaştırmada gelinen aşama ile mukayeseli hukukta uzlaştırmanın durumunun değerlendirileceği sempozyum düzenlenecek. Sempozyumda farklı üniversitelerden akademisyenler sunum yapacak.

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Kaynak: AA

Ceza Muhakemesi Kanunu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 ayda 112 bin dosya 'uzlaşma' ile kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 ayda 112 bin dosya "uzlaşma" ile kapandı - Son Dakika
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