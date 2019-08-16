Son Dakika Haberleri: 5 ayda 30 kilo verdi, şampiyon oldu- TEKİRDAĞ
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5 ayda 30 kilo verdi, şampiyon oldu- TEKİRDAĞ

1 saat önce

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Kompleksi Antrenörü Fatih Ceylan (35), 5 ayda 30 kilo vererek hazırlandığı, öğrencisiyle girdiği IFBB Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda birinci oldu.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Antrenörü Fatih Ceylan (35), 5 ayda 30 kilo vererek hazırlandığı, öğrencisiyle girdiği IFBB Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda birinci oldu.
Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen şampiyonaya katılan Fatih Ceylan, öğrencisi Furkan İmamoğlu'nun da girdiği yarışmada birinci olmayı başardı.
Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır vücut geliştirme sporu ile ilgilendiğini, spor yapmayı çok sevdiğini söyledi.
Yaklaşık 15 yıldır fitness antrenörlüğü yapan Fatih Ceylan, bir gün öğrencilerini çalıştırdığı sırada Çekya'daki şampiyonaya katılmaya karar verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Şampiyonaya beş ay gibi kısa bir sürede 30 kilo vererek birinci oldum. O yüzden mutluyum. Yarışmada başarılı bir öğrencim vardı. Beraber yarıştık. Ben birinci oldum öğrencim de ikinci oldu." dedi.
Yurt dışında kürsüye çıkmanın ve Türk bayrağını dalgalandırmanın çok gurur verici bir duygu olduğunu vurgulayan Fatih Ceylan, kısa sürede yakaladığı başarının tüm öğrencilere örnek olması gerektiğini söyledi.
-"Ağır spor yapanlar profesyonel destek almalı"
Fatih Ceylan, vücut geliştirme gibi ağır spor yapmak isteyenlerin mutlaka profesyonel destek alması gerektiğini belirtti.
Sporun insanı kötü alışkanlıklarından uzak tuttuğunu vurgulayan şampiyon sporcu, "Spor disiplindir. Kötü alışkanlıklardan uzak tutar, zaman kaybını önler. Çok fazla öngörüler var bizim sporla ilgili. İyi antrenörle işi bilen insanlarla çalışılmalı. Kasların belirli bir proteine ihtiyacı var. Bu işi ezbere yapmamak lazım. Özellik sporcu beslenmesi okumuş diyetisyenlerimiz mevcut, bunlardan destek almak çok önemli. Aksi takdirde sağlıklı olalım derken sağlıklarından olabilirler." ifadelerini kullandı.
Namık Kemal Üniversitesi, Fatih Ceylan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:31 Kaynak: AA
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