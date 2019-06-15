Son Dakika Haberleri: 5 ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu
Son Dakika Ekonomi Haber

5 ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu

4 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

5 ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:13 
Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik İş adamına silahlı saldırının arkasından eski sevgili çıktı Dünyanın en ilginç mesleklerinden birini Erzurum'da yapıyor Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz evlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:25:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]