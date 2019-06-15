5 ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu
4 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:13
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, İŞKUR
aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.
Bakan Selçuk: 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
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