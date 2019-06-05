Son Dakika Haberleri: 5 ayda 74,2 milyon yolcu taşındı
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5 ayda 74,2 milyon yolcu taşındı

4 dakika önce

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 74 milyon 205 bin 556 oldu.

5 ayda 74,2 milyon yolcu taşındı, System.String[]
Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 74 milyon 205 bin 556 oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:58 
Ekonomi
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