5 ayda 74,2 milyon yolcu taşındı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 74 milyon 205 bin 556 oldu.

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 74 milyon 205 bin 556 oldu.

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