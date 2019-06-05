5 ayda 74,2 milyon yolcu taşındı
4 dakika önce
Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 74 milyon 205 bin 556 oldu.
Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 74 milyon 205 bin 556 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:58
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