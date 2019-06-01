5 ayda yüzde 19 artış yaşandı
1 saat önce
Turizmin başkenti Antalya'ya 5 ayda gelen yabancı turist sayısı yaklaşık yüzde 19 artışla 3 milyon 139 bin 785'e ulaştı, kente gelen yerli turist sayısı ise 169 bin 372 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:28
Turizmin başkenti Antalya
'ya 5 ayda gelen yabancı turist
sayısı yaklaşık yüzde 19 artışla 3 milyon 139 bin 785'e ulaştı, kente gelen yerli turist sayısı ise 169 bin 372 oldu.
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