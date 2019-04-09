5 Aydır Kayıp Down Sendromlunun Cesedi Bulundu

RİZE'de yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan down sendromlu Osman Cerrah'ın (59) çay tarlasında cesedi bulundu. İyidere
ilçesinde yaşayan down sendromlu Osman Cerrah, 22 Kasım 2018'de evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları, Cerrah'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada son olarak ilçe merkezinden bir taksiye bindiği ve Sarayköy
mevkiinde indiği belirlenen Osman Cerrah için AFAD
ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda Osman Cerrah'ın izine ulaşılamadı.
Sarayköy mevkiinde dün çay tarlasında çalışan bir kişi, erkek cesedi ile karşılaşıp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, büyük bölümü çürümüş, neredeyse tanınmayacak haldeki cesedin, Osman Cerrah'a ait olduğunu belirledi.
Osman Cerrah'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
- Rize