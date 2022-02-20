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5 aydır kayıp muhtar olayında: 13 gözaltı - Son Dakika

5 aydır kayıp muhtar olayında: 13 gözaltı

20.02.2022 10:49

- 5 aydır kayıp muhtar olayında: 13 gözaltı Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahalle Muhtarı Muhammet Bahçeçi olayında cinayet şüphesi üzerine duran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah düzenlediği operasyon ile 13 kişiyi gözaltına aldı.

- 5 aydır kayıp muhtar olayında: 13 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahalle Muhtarı Muhammet Bahçeçi olayında cinayet şüphesi üzerine duran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah düzenlediği operasyon ile 13 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Genefik köyüne arkadaşıyla birlikte geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenince olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerine duran ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit eti.

Şüpheliler, bugün düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

5 aydır kayıp muhtar olayında: 13 gözaltı
5 aydır kayıp muhtar olayında: 13 gözaltı
5 aydır kayıp muhtar olayında: 13 gözaltı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Cinayet, Muhtar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 aydır kayıp muhtar olayında: 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 aydır kayıp muhtar olayında: 13 gözaltı - Son Dakika
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