5 aydır kayıp olan kadın, eşinin çalıştığı otelin kanalizasyonunda aranıyor - Son Dakika
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5 aydır kayıp olan kadın, eşinin çalıştığı otelin kanalizasyonunda aranıyor

17.01.2023 13:38
5 aydır kayıp olan kadın, eşinin çalıştığı otelin kanalizasyonunda aranıyor

Denizli'de yaklaşık 5 aydır kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadının bulunması için, kocasının çalıştığı otelin kanalizasyonu ve bölgedeki termal su kuyularında arama çalışması yapılıyor.

Denizli'de yaklaşık 5 aydır kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadının bulunması için, kocasının çalıştığı otelin kanalizasyonu ve bölgedeki termal su kuyularında arama çalışması yapılıyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.'den bir daha haber alınamadı.

Aradan geçen bir süre sonra Mine K.'nin ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, özel bir televizyon kanalında yayınlanan " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına müracaat etti. Geçen 5 aylık süreçte Mine K.'nin herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

Çalışmalar kocanın çalıştığı otel bölgesinde yoğunlaştı

Kayıp Mine K.'nin bulunması için çalışmalarını genişleten Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını koca M.K.'nin çalıştığı dünyaca ünlü termal merkezi Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'nde çalıştığı otel çevresinde yoğunlaştırdı.

Bölgeden bulunan termal su kuyuları ve sulama kanallarında yapılan aramaların ardından, bu sabah otelin kanalizasyonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi ve polis ekiplerinin katılımıyla detaylı araştırma yapıldı. Koca M.K.'nin 2 yıldır bahçıvan olarak çalıştığı otelin fosseptik çukurunda da iş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında şu ana kadar genç kadına dair bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki kuyu ve kanalizasyon hatlarındaki çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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5 aydır kayıp olan kadın, eşinin çalıştığı otelin kanalizasyonunda aranıyor 5 aydır kayıp olan kadın, eşinin çalıştığı otelin kanalizasyonunda aranıyor Kayıp ihbarı yapılan kadın için yeniden arama çalışması başlatıldı Kayıp ihbarı yapılan kadın için yeniden arama çalışması başlatıldı

Didem Arslan Yılmaz, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 aydır kayıp olan kadın, eşinin çalıştığı otelin kanalizasyonunda aranıyor - Son Dakika

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