Üye Girişi
5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı - Son Dakika

5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı

21.02.2022 21:29

- 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı.

- 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Araziye gömülen cesedin ekipler tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenince olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerine duran ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit eti. Şüpheliler, dün düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ekipler, Bahçeci'nin cesedinin merkeze bağlı Koruyucu köyündeki araziye gömüldüğünü öğrendi. Ceset, yapılan çalışmalar ile çıkartılarak adli muayene ve otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı

Soruşturmanın Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı
5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı
5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı

YORUMLAR
500
5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı Baskil'den 'Biz kardeşiz, İdlib'in yanındayız' kampanyasına destek Baskil'den "Biz kardeşiz, İdlib'in yanındayız" kampanyasına destek Son Dakika | Kayıp eski muhtar soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 gözaltı Son Dakika | Kayıp eski muhtar soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay Mahallesi, Elazığ, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:33 Son Dakika: Kremlin'den Donbas bölgesi hakkında kritik açıklama: Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıyacak
21:08 Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 21:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement