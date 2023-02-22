5 AYDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU; KUZENİNİN ARACI TAKİP EDİLEREK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika
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5 AYDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU; KUZENİNİN ARACI TAKİP EDİLEREK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

22.02.2023 20:11
5 AYDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU; KUZENİNİN ARACI TAKİP EDİLEREK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

İSTANBUL'da beş ay önce kaybolan Sedat Özcan'ın öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

İSTANBUL'da beş ay önce kaybolan Sedat Özcan'ın öldürülerek gömüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay Güney ile 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt'ta 18 Eylül Pazar günü meydana geldi. 46 yaşındaki Sedat Özcan'dan 2 aydır haber alamayan anne Gülpare Özcan polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sedat Özcan'ı bulmak için çalışma başlattı. Özcan'ın çevresindeki kişilerden başlanarak yapılan araştırmada en son kuzeni Kubilay Güney ile görüştüğü belirlendi. Kubilay Güney'in kuzenini darbettiği tespit edildi. Sedat Özcan'ın ölmüş olabileceği nedeniyle konuyu cinayet büro amirliği ekipleri devraldı. Ekipler, gelen bir ihbarla Kubilay Güney'in kız kardeşi Gülşah Güney'in eczaneden yara ve şişlik ilacı istediğini belirledi. Kubilay Günay'ın teknik ve fiziki takibi neticesinde en son araçla Arnavutköy'de boş bir alana gittiği tespit edildi. Polis ekipleri, cesedin buraya gömülmüş olabileceği ihtimali üzerine boş alanı iz takip ve kadavra köpekleri ile inceledi. 3 Şubat Cuma günü yapılan aramada Sedat Özcan'ın cesedi bulundu.

Polis ekiplerinin cesedi arama çalışmaları kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin boş alanda cesedi bulduğu anlar yer alıyor.

Cesedin bulunması üzerine cinayet şüphelisi Kubilay Güney, karısı Melike Güney, kız kardeşi Gülşah Güney ile abisi Kürşad Güney gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinde cinayet işlemediğini söyleyen Kubilay Güney ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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5 AYDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU; KUZENİNİN ARACI TAKİP EDİLEREK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ 5 AYDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU; KUZENİNİN ARACI TAKİP EDİLEREK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ Arnavutköy'de arazide gömülü cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı Arnavutköy'de arazide gömülü cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 AYDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU; KUZENİNİN ARACI TAKİP EDİLEREK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 AYDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU; KUZENİNİN ARACI TAKİP EDİLEREK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika
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