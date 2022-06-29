5 aylık bebeğini komşuya bırakıp sevgilisine kaçan evli kadına eşinden tepki: Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum - Son Dakika
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5 aylık bebeğini komşuya bırakıp sevgilisine kaçan evli kadına eşinden tepki: Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum

29.06.2022 11:22

"Hastaneye gidiyorum" diyerek, 5 aylık bebeğini komşuya bırakıp sevgilisine kaçan kadın, sosyal medyadan sevgilisi ile el ele fotoğraflarını paylaştı. Konu hakkında konuşan kadının eşi ise, "Ev kirasını ödeyemediğim için elektriğim de kesildi. Çocuğumla birlikte bu şekilde karanlıkta kalıyoruz. Eşime de sesleniyorum. Onun Allah belasını versin başkada bir şey demiyorum kendisine" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Osmaniye'nin 7 Mart Mahallesinde yaşayan ve küçük sanayi sitesinde bir tamirhanede çalışan İsa Alasırt, 2 yıl önce henüz 18 yaşındayken, kendisi ile aynı yaşta olan Zeynep Alasırt ile evlenerek dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten şu anda 5 aylık olan birde erkek çocukları oldu. 2 gün önce çocuğunu komşularına bırakan Zeynep Alasırt "hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi.

"SONUNDA KAVUŞTUK HASRET SONA ERDİ"

Bebeği alan komşuları durumu İsa Alasırt'a bildirdi. Hastaneye giden ve eşinin hastaneye hiç giriş yapmadığını öğrenen genç adam eşinin evi terk ettiğini anladı. Bir gün sonra ise Zeynep Alasırt sosyal medya hesabına el ele tutuşmuş şekilde bir fotoğraf yükleyerek "Sonunda kavuştuk hasret sona erdi" notunu düştü.

"ALLAH SENİN BELANI VERSİN"

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden İsa Alasırt ise eşi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Ev kirasını ödeyemediği için elektriksiz eşyası dahi olmayan bir evde karanlıkta 5 aylık bebeği ile ortada kalan İsa Alasırt bebeğin karnını doyuramıyor. Vücudu yara bere içerisinde olan 5 aylık bebek ise sürekli ağlıyor. Eşine seslenerek "Allah senin belanı versin" diyen İsa Alasırt, "2 yıllık evliydik. Eşim hastaneye gidiyorum diye çocuğumuzu komşuya bırakarak evden çıkmış. Ben ondan sonra eve geldim komşum beni çağırdı.

"EV KİRASINI ÖDEYEMEDİĞİM İÇİN ELEKTRİĞİM KESİLDİ"

Komşum eşimin hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktığını söyledi. Bende hastaneye gittim. Hastaneye hiç giriş bile yapmamış. Sonra Osmaniye'ye gittiğini öğrendim Osmaniye'ye gittikten sonra başkasına kaçtığını öğrendim. Başkası ile el ele fotoğraf attı sosyal medya hesabına. Ev kirasını ödeyemediğim için elektriğim de kesildi. Çocuğumla birlikte bu şekilde karanlıkta kalıyoruz. Eşime de sesleniyorum. Onun Allah belasını versin başkada bir şey demiyorum kendisine" şeklinde konuştu.

Bebeğini ve kocasını terk etti! Sosyal medyadan sevgilisiyle el ele fotoğrafını paylaştı
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Seyir halindeki aracın motoru yandı Seyir halindeki aracın motoru yandı Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 aylık bebeğini komşuya bırakıp sevgilisine kaçan evli kadına eşinden tepki: Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 aylık bebeğini komşuya bırakıp sevgilisine kaçan evli kadına eşinden tepki: Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum - Son Dakika
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