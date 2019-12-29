5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü - Son Dakika

5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

6 saat önce

Adana'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 aylık bebek beşiğinde hayatını kaybetti.

5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü, System.String[]

Adana'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 aylık bebek beşiğinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Sinan-Tuğba Savuç çiftinin evde olmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün odayı sardı. Savuç çifti yangın çıktığını öğrenince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Ancak beşikte uyuyan 5 aylık Ferhat Savuç yanmış halde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri de geldi. Bebeğin anne ve babası sinir krizleri geçirdi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bebeğin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
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