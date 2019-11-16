5 aylık bebek de kurtarılamadı, kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kızlarını görmeye gelen aile kazada öldü

Okul tatilini fırsat bilip yola çıkan aileden baba, anne, kızı ve torunu hayatını kaybetti

KARABÜK - Karabük'te yaşayan kızlarını görmek için Burdur'dan gelen 5 kişilik aileden baba, anne, kızı ve torunu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, okulların bir haftalık girmesini fırsat bilen 70 yaşındaki Muzayin Tezcan yanına eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan ve torunları Gökçe Ayhan (5 aylık) ile Mehmet Arda Şenka'yı alarak Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde çalışan kızını görmek için Burdur'dan yola çıktı. Aile, kente 8 kilometre kala bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan, olay yerinde hayatını kaybederken, 5 aylık torunu Gökçe Kayhan ile Mehmet Arda Şenka yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumu ciddi olan 5 aylık Gökçe Ayhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Gürel, bu tür kazaların üzücü olduğunu ve kaza yapan ailenin şehir dışından kente geldiğini söyleyerek, "Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek taraflı bir kaza. İki yavrumuz yaralı. Trafikte çok dikkatli olmamız lazım. Kurallara uyduğumuz müddetçe bu tür kazaların olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından cesetler yaklaşık iki saat sonra otomobilden çıkarılarak Karabük Belediyesi cenaze aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.