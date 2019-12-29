5 aylık bebek evde çıkan yangında öldü - Son Dakika
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5 aylık bebek evde çıkan yangında öldü

6 saat önce

Adana'da bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti.

Adana'da bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki dört katlı binanın son katında 5 aylık Fırat Savuç'un kaldığı odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yapılan incelemede bebeğin yangında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay sırasında baba Sinan ve anne Tuğba Savuç'un, evlerinin zemin katında yer alan, kendilerine ait dönerci dükkanında bulunduğu iddia edildi.

Yangının odada bulunan elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Polis ekipleri, yangının çıktığı evde incelemede bulundu.

5 aylık bebek evde çıkan yangında öldü

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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