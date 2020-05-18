5 aylık bebek korona virüsü yendi - Son Dakika

Kütahya'da korona virüs teşhisi konulan 5 aylık bebek, yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu.



Ailesi tarafından ateş ve solunum sıkıntısından dolayı Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen A.S. isimli 4 aylık bebeğe korona virüs teşhisi konuldu. Bebek bunun üzerine hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Burada yaklaşık 45 gün boyunca solunum cihazına bağlı kalan bebek gözetim altında tutularak kontrolleri yapıldı. Son testlerinin negatif çıkmasının ardından bebek alkışlarla ailesine kavuştu. Bebeğin şaşkınlığı görüntülere yansıdı.



KSBÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özsoy, bebeğin şu ana kadarki en küçük hasta olduğunu vurguladı. Özsoy ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm çocuk sağlığı ve hastalıkları çalışanlarına teşekkür etti.



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik ise hastane personellerinin fedakarca gece gündüz çalıştıklarına dikkat çekerek, bebeğin sağlığına kavuşmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA