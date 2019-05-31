5 aylık bebek selin bastığı binadan böyle kurtarıldı…
2 saat önce
– Çin'de arama kurtarma ekibi, sel basan bir binadan 5 aylık bebeği kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:25 Kaynak: DHA
– Çin
'de arama kurtarma ekibi, sel basan bir binadan 5 aylık bebeği kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Çin'in Guangdong eyaletinde 12 saat süren şiddetli yağışlar sonucunda Shenzhen, Zhuhai ve Zhongshan şehirlerinde sel meydana geldi. Selde birçok yol, köprü ve yapıda maddi hasar meydana gelirken, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu itfaiye ekibinin, selin bastığı bir binadan 5 aylık bir bebeği kurtarma görüntüleri amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir itfaiye çalışanının ve elinde şemsiye tutan bir adamın leğene koydukları bebeği taşıyarak, binadan çıkardığı anlar görülüyor. Görüntülerin devamında ise su basan binada mahsur kalan insanların, şişme bota bindirilerek kurtarıldığı görülüyor.
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