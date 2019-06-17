Son Dakika Haberleri: 5 aylık bütçe açığı 66,5 milyar TL
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5 aylık bütçe açığı 66,5 milyar TL

1 saat önce

Mayıs ayında bütçe 12,1 milyar TL açık verirken, 4,1 milyar TL faiz dışı açık verdi.

5 aylık bütçe açığı 66,5 milyar TL, System.String[]
Mayıs ayında bütçe 12,1 milyar TL açık verirken, 4,1 milyar TL faiz dışı açık verdi. Bütçe Ocak-Mayıs döneminde ise 66,5 milyar TL açık verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:28 
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