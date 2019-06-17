5 aylık bütçe açığı 66,5 milyar TL

Mayıs ayında bütçe 12,1 milyar TL açık verirken, 4,1 milyar TL faiz dışı açık verdi.

Mayıs ayında bütçe 12,1 milyar TL açık verirken, 4,1 milyar TL faiz dışı açık verdi. Bütçe Ocak-Mayıs döneminde ise 66,5 milyar TL açık verdi.

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Son Dakika! Mayıs'ta bütçe 12,1 milyar lira açık verdi

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